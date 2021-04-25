مستوى المخاطرة بإنفلونزا الطيور في فرنسا ينتقل من مرتفع إلى معتدل

أعلنت وزارة الزراعة الفرنسية أن الحكومة الفرنسية قررت خفض مستوى خطورة أنفلونزا الطيور من "مرتفع" منذ نوفمبر عام 2020، إلى مستوى معتدل في عموم الإقليم؛ بسبب ظهور تطور إيجابي في الوضع.

وقال البيان – حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية اليوم الأحد - إنه منذ 9 أبريل الجاري، تم تسجيل حالتين فقط في إقليم "سافوي العليا" التابع لمنطقة رون ألب جنوب شرق فرنسا على الحدود السويسرية وإقليم "الرين السفلي" في شمال شرق فرنسا، في ساحات الدواجن بالقرب من الأراضي الرطبة، مضيفا أنه "في الوقت نفسه، لم يتم تسجيل أي حالة في الحياة البرية منذ 23 مارس الماضي أي منذ أكثر من شهر".

ومن جانبها، أكدت الحكومة الفرنسية رفع التدابير التقييدية ولا سيما الحبس إلا في المناطق المعرضة لخطر خاص، حيث تظل تدابير الأمن البيولوجي المعززة بما في ذلك حبس الطيور سارية المفعول، موضحة أنه لن تخضع هذه البلديات للقيود بعد الآن حالما يتم تخفيض مستوى الخطر إلى مستوى "ضئيل".

وكان فيروس إنفلونزا الطيور قد انتشر هذا الشتاء في مزارع بجنوب غرب فرنسا والمعروفة بإنتاج كبد الإوز المسمن، وتم الحد منه عبر ذبح 3.5 مليون من الدواجن، معظمها من البط.

يذكر أنه في 8 أبريل الحالي، أعرب وزير الزراعة الفرنسي "جوليان دي نورماندي" عن سعادته لعدم تسجيل أي إصابة بهذه السلالة منذ أسبوعين.