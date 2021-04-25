صحفي جنوب إفريقي لـ«الشروق»: موسيماني لن يدرب المنتخب وكيروش المدير الفني القادم

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كشف فيليل ميناندو الصحفي الجنوب إفريقي، لـ"الشروق"، حقيقة اقتراب بيتسو موسيماني من تدريب المنتخب الجنوب إفريقي.

ومنذ إقالة المدير الفني موليفي نتسيكي من تدريب منتخب جنوب إفريقيا في نهاية مارس الماضي، واسم موسيماني يتردد بقوة وسط الترشيحات المطروحة لتولي تدريب منتخب الأولاد.

وتواصلت "الشروق"، مع فيليل ميناندو لمعرفة آخر التطورات بشأن ملف المدير الفني القادم لجنوب إفريقيا وحقيقة اقتراب موسيماني من تدريب منتخب الأولاد.

وقال ميناندو لـ"الشروق"، إنه ليس صحيحا رحيل موسيماني عن الأهلي لتولي منتخب جنوب إفريقيا، وأن الأخير لن يتولى تدريب منتخب الأولاد في المرحلة القادمة.

وأضاف الصحفي الجنوب إفريقي:«المدرب القادم لمنتخب جنوب إفريقيا هو كارلوس كيروش».

ويتولى موسيماني تدريب الأهلي منذ أكتوبر الماضي، وحقق مع الفريق لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك وأيضا لقب كأس مصر على حساب طلائع الجيش.

وقاد موسيماني فريقه للتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي، وسيواجه أحد هؤلاء الفرق الثلاث (الوداد – الترجي التونسي – صن داونز).