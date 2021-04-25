أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن توافر الكثير من أجهزة (ممدد الأنسجة) مجانا، ولأول مرة بمحافظة الغربية بمركز الحروق والجراحات التكميلية بكفر الزيات، والذي يكلف مرضى الحروق الآلاف وقد يحتاج المصاب أكثر من جلسة لكل مريض بتكلفة تقترب كأجهزة فقط إلى 12 الى 15 ألف جنيه، وذلك ضمن مبادرة (شعرك يهمنا).

وأطلق المبادرة الدكتور باسم جسرها مدير مركز الحروق والجراحات التكميلية بمستشفى كفر الزيات العام، مشيرا إلى أن مصاب الحروق يحتاج إلى جراحة ذات مهارة خاصة، وطرق علاج غير تقليدية، ويعالج جراحيا جميع المرضى الذين فقدوا شعرهم نتيجة الحروق والإصابات.

وأوضح أن معظم المصابين فى الحروق من ذوي الدخل المحدود أو المنعدم.

كما أكد، أنه تم إجراء الجراحات فعليا هذا الأسبوع بنجاح، وأن الأمر ليس مقتصرا على مرضى محافظة الغربية فقط، ولكن جميع مصابي الحروق من جميع محافظات مصر والذين يعانون من فقدان الشعر نتيجة الحروق وبالأخص الأطفال والتي تؤدي إلى تشوهات شكلية ونفسية، ليكون مركز حروق كفر الزيات (الحكومي) طاقة نور وأمل لمصابي الحروق.

ووجة الشكر والتقدير إلى الدكتور عبد العال قوزع مدير مستشفى كفر الزيات العام، وجميع التنفيذيين والمشاركين في إنجاح تلك المبادرة النبيلة الذين ساعدوا فى توافر الكثير من أجهزة (ممدد الأنسجة).