 وكيله: رمضان صبحي لا يملك عروض رسمية .. وكل شئ وارد بعد الأولمبياد - بوابة الشروق
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وكيله: رمضان صبحي لا يملك عروض رسمية .. وكل شئ وارد بعد الأولمبياد

محمد جلال
نشر في: الأحد 25 أبريل 2021 - 5:18 م | آخر تحديث: الأحد 25 أبريل 2021 - 5:20 م

نفى علي صقر، وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب وسط نادي بيراميدز، وصول أي عروض رسمية للاعب خلال الفترة الحالية.

وقال علي صقر في تصريحات إذاعية اليوم الاحد: «لا يوجد لدي معلومة بشأن متابعة نادي ألماني لرمضان صبحي، اعتقد أن هناك من يتابعه كثيرا لكن لا وجود لعروض رسمية».

وأضاف: «رمضان حاليا يركز مع فريقه فقط ولا ينشغل بما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي».

وأكمل: «ادارة بيراميدز محترفة وتعلم ما هو مقبل عليه رمضان صبحي، كل الأمور واردة بعد الأولمبياد، ولو هناك عرض مناسب للاعب والنادي سيكون هناك تفاوض دون أزمات».

واختتم: «لم لي دخل في رحيل رمضان صبحي عن الأهلي، في النهاية قمت بعملي فقط لا غير، القرار في النهاية للاعب».


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