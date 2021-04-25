نفى علي صقر، وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب وسط نادي بيراميدز، وصول أي عروض رسمية للاعب خلال الفترة الحالية.

وقال علي صقر في تصريحات إذاعية اليوم الاحد: «لا يوجد لدي معلومة بشأن متابعة نادي ألماني لرمضان صبحي، اعتقد أن هناك من يتابعه كثيرا لكن لا وجود لعروض رسمية».

وأضاف: «رمضان حاليا يركز مع فريقه فقط ولا ينشغل بما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي».

وأكمل: «ادارة بيراميدز محترفة وتعلم ما هو مقبل عليه رمضان صبحي، كل الأمور واردة بعد الأولمبياد، ولو هناك عرض مناسب للاعب والنادي سيكون هناك تفاوض دون أزمات».

واختتم: «لم لي دخل في رحيل رمضان صبحي عن الأهلي، في النهاية قمت بعملي فقط لا غير، القرار في النهاية للاعب».