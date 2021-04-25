يحيى زكي: السنوات الماضية شهدت رفع البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس

قال المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، إن المنطقة الاقتصادية حول قناة السويس تعتبر مشروعًا طموحًا بدأ منذ وقت بعيد، إلا أنه تم تفعيله خلال عام 2015.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن هدف المخطط الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس هو إحداث تكامل بين محافظات القناة والداخل خاصة العاصمة الإدارية، فضلًا عن التكامل مع عمق سيناء لضمان التنمية والأمن.

وأوضح المنطقة الاقتصادية يتبعها 6 موانئ منهم 4 متواجدين حول قناة السويس و2 في سيناء بخلاف منائي شرق وغرب بورسعيد، مشيرًا إلى إقامة مشروعات تنمية ضخمة على تلك الموانئ، بعضها انتهي وبعضها لا يزال في طور الإنشاء.

وذكر أن الخمسة أعوام الماضية كانت هامة في رفع مستوى البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية وربطها مع الموانئ والتنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، فضلًا عن ربطها بالأربع مناطق الصناعية التي شهدت تطويرًا كبيرًا.

وأشار إلى العمل مع جهات الدولة خلال السنوات الماضية على اللوائح التنفيذية الخاصة بالمنطقة الاقتصادية وتعديلها، لرفع مستوى الحوافز التي تقدمها وتسهيل إجرائتها، لافتًا إلى عرض القوانين الخاصة بالمنطقة على مجلس النواب خلال الدورة الحالية.