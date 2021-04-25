توريد 15 ألف طن قمح إلى الصوامع والشون بالمنيا

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم توريد ١٥٠٦٢ طنًا و٤٤٩ كيلو من القمح إلى الصوامع والشون، منذ بداية عملية التوريد وحتى اليوم.

وأوضح يوسف، أن عملية التوريد تتم بشكل طبيعي، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.