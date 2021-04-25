موريتانيا: متظاهرون يحرقون مبنى بلدية شرقي البلاد

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أفاد شهود عيان أن محتجين غاضبين أحرقوا ليل السبت/ الأحد مبنى بلدية "باسكنو" الواقعة على الحدود مع مالي وعلى بعد 1400 كلم شرق العاصمة نواكشوط؛ احتجاجا على غياب وسائل إطفاء الحرائق.

وأوضحت المصادر أن المتظاهرين توجهوا لمقر بلدية المدينة وأخرجوا محتوياته وأضرموا النيران في المقر تعبيرا عن غضبهم إزاء عجز السلطات عن توفير وسائل الحماية المدنية والتهام النيران لأحد أكبر مستودعات بيع المحروقات في سوق المدينة .

ولم يتسبب حريق المستودع عن خسائر بشرية لكن النيران أتت على المخزن بالكامل وسط عجز المواطنين عن إخماد الحريق.

وتدخلت وحدة من الجيش الموريتاني في المدينة وأخمدت النيران في المستودع وفرقت السكان الغاضبين دون وقوع خسائر بشرية.

وتفتقر أغلب مدن المحافظات النائية لموريتانيا لوسائل الحماية المدنية والبنى التحتية الأساسية.