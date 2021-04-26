الحكومة الألمانية تدفع 103 ملايين يورو للمتضررين من انهيار توماس كوك

أعلن متحدث باسم وزارة العدل الألمانية، اليوم الأحد، أن الحكومة الألمانية دفعت حتى الآن نحو 103 ملايين يورو لتعويض العملاء المتضررين من انهيار مجموعة توماس كوك للسياحة.

وأوضح المتحدث أن هذا المبلغ توزع على نحو 74 ألف حالة، وذكر أنه لم يتم دفع تعويضات بعد في 32 ألف حالة أخرى (وفقا للوضع في 20 أبريل الجاري).

ووفقا للوزارة، فإن من المتوقع أن يحصل العملاء المتضررون الذين سجلوا على بوابة خاصة، على أموال التعويض في موعد أقصاه نهاية يونيو المقبل.

كانت توماس كوك ألمانيا تأثرت بانهيار المجموعة الأم البريطانية في عام 2019 وتقدمت بطلب لإشهار إفلاسها وألغت رحلات محجوزة رغم كون هذه الرحلات كانت مدفوعة بشكل جزئي أو مدفوعة بالكامل.

وتضمن الحكومة الألمانية جزءا من نفقات عملاء الرحلات كاملة المصاريف وهو جزء لا تتحمله شركة التأمين السويسرية (زيورخ) ولا جهة ثالثة، وشرط حصول العملاء على هذا الجزء هو إخطار إدارة التفليسة بحقهم في استرداد هذا الجزء وأن تقره شركة التأمين.