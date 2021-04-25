الرئيس السيسي يتلقى لقاح كورونا

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك في إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين.صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.