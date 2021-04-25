 الرئيس السيسي يتلقى لقاح كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس السيسي يتلقى لقاح كورونا


نشر في: الأحد 25 أبريل 2021 - 2:31 م | آخر تحديث: الأحد 25 أبريل 2021 - 2:31 م

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك في إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين.
صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.


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