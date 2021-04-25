أعرب الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عن أمنياته بعودة السياحة بقوة خلال الفترة المقبلة بعد استئناف السياحة الروسية لمصر، مشيرًا إلى زيادة الأفوج السياحية بمدينتي شرم الشيخ والغردقة، ما يدل على ثقة الدول في أن مصر وجهة سياحية أمنة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، إن تحويل مدينة شرم الشيخ إلى فقاعة طبية بتطعيم جميع المتواجدين فيها ضد فيروس كورونا خطوة هامة جدًا، متوجهًا بالشكر لوزارة الصحة لمجهودها الكبير في تطعيم العاملين بالقطاع السياحي.

وأضاف أنه في القريب العاجل سيتم الإعلان عن الانتهاء من تطعيم جميع العاملين في القطاع السياحي ضد فيروس كورونا، موضحًا أنه سيتم إطلاق مبادرة تحت شعار «كلنا مطعمين»، لطمأنة السياح.

ولفت إلى تعينه اليوم لمساعدة وزير السياحة للترويج السياحي، نظرًا لأن الفترة المقبلة ستشهد العمل على الترويج للسياحة بصورة كبيرة، ذاكرًا أنه تلقى التطعيم ضد فيروس كورونا.

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