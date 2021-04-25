نفت الإعلامية منى عبدالوهاب، عدم زواجها حتى الآن بسبب أنها معقدة من الرجال، موضحة أنها تم خطبتها 3 مرات إلا أنه كان لا يحدث توافق.

وأجابت خلال لقاء لبرنامج «شيخ الحارة والجرئية» الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأحد، على سؤال «هل أحببتي ع.س.»، أنها لم تحبه ولكنها تقبلته واحترمته واختارته، مضيفة أنها ترى أن هذا أكبر وأهم من الحب.

وأضافت أنها لم تكمل مع «ع.س.» بسبب اختلافهما عن بعضهما، مشيرة إلى ارتباطها به لأنه أحبها كثيرًا ولأنه كان مناسب لها ظاهريًا لما لديه من صفات جيدة، فضلًا عن أنها كانت قد حققت نجاحًا في عملها ورغبت في تحقيق نجاحًا في حياتها الخاصة.

وذكرت أنها لا تخاف من لقب «عانس»، ذاكرة أن هذا اللقب يطلق على من ترغب بالزواج و لا تعرف، ولكنها هي من ترفض.