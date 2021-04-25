قرر اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، سحب رخصة سائق سيارة نقل أثناء قيادته السيارة النقل بميدان عابدين بالمخالفة؛ لقرار عدم سير سيارات النقل بشوارع العاصمة نهارا.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي نائب المحاف؛ لمتابعة الأعمال الجارية بميدان عابدين، إضافة لتفقد المواقف للتأكد من الإلتزام بتعريفة الاجرة وعدم الزيادة، وإضافة إلى إلتزام السائقين ومستقلي السيارات بارتداء الكمامات.



كما قرر محافظ كفر الشيخ، التحفظ على اللوحات المعدنية لـ7 سيارات ملاكي، تابعة لأحد معارض السيارات، تقف بطول الشارع متسببة في عدم السيولة المرورية بشارع المصنع، متعديا صاحبها على الطريق.