نائب ميركل يدعو إلى خارطة طريق لإنهاء الإغلاق بسبب كورونا بنهاية مايو

دعا نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى وضع مبدأ مرن لإنهاء حالة الإغلاق العام في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا، بنهاية شهر مايو القادم.

وقال أولاف شولتس الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية الاتحادي، لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "إننا بحاجة لخارطة طريق للعودة إلى الحياة الطبيعية، ولكننا بحاجة لخارطة لا يتم إبطال سريانها بعد بضعة أيام".

وتابع شولتس: "يجب أن نكون قادرين في نهاية أيار/مايو القادم على إعطاء بيانات موثوقة. أرغب أن نحدد بصفتنا الحكومة خطوات واضحة وشجاعة للفتح بالصيف".

وأضاف أنه يمكن بذلك أن تستعد المطاعم لفتحها وأن يتسنى للمواطنين التخطيط لقضاء صيفهم، وأشار إلى أنه يجب أيضا تحديد النقطة الزمنية التي يمكن أن تكون الحفلات والمسارح ومباريات كرة القدم في الملاعب متاحة.

وفي نفس الوقت، دافع نائب المستشارة عن "مكابح الطوارئ" الاتحادية التي دخلت حيز التنفيذ من أجل كسر الموجة الثالثة للفيروس، وقال: "نحن بحاجة مجددا إلى هذا الجهد كي يكون لدينا صيف جميل وحياة أكثر راحة مجددا".

وناشد شولتس المواطنين عدم إفساد فرصة الجلوس في المتنزهات في الصيف والسفر في عطلة خلال أربعة إلى ستة أسابيع مقبلة.