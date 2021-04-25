إياد نصار: قررت بعد دراستي لشخصية الشهيد محمد مبروك ألا أقدم أدوارا درامية أخرى هذا العام

علق الفنان إياد نصار، على تأديته لأدوار الشهيد محمد مبروك ولحسن البنا والضابط الإسرائيلي، أن كل دور كان له صعوبته المختلفة خاصة وأن كل عمل كان يكشف عن شيء معين.

وقال خلال مداخلة عبر تطبيق «zoom» لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس السبت، إن مسلسل الجماعة كان معركة الكاتب الراحل وحيد حامد، موضحًا أنه وقت عرض المسلسل كان كيان جماعة الإخوان مبهمًا بالنسبة للناس، كما أن المسلسل حاول إزالة القدسية التي وضعها البعض على شخصية حسن البنا.

وأضاف أن العمل الذي قدم فيه شخصية الضابط الإسرائيلي ناقش فكرة العدو الذي لديه مشكلة مع وجود صاحب الحق، مشيرًا إلى تشابه الفكر الصهيوني مع فكرة الإلغاء والإقصاء لدى الإخوان والتي لاتقبل النقاش.

وأوضح أنه بعدما تعمق في دراسة شخصية الشهيد محمد مبروك قرر أنه لن يقدم أعمالًا درامية هذا العام بجانب تلك الشخصية، مؤكدًا أنه تعلم الكثير من الشهيد خلال دراسته لشخصيته ومعرفته لنفاصيل حياته.

وتابع: «من حق أهل الشهيد أنو يشوفني بشخصية الشهيد محمد مبروك وميقلبش التلفزيون يلاقيني في قناة تانية بشخصية تانية، من باب التكريم للشخصية تبقى لوحدها ومفيش حاجة تشوش عليها».

وأعرب عن سعادته بالمشاركة ضمن فريق عمل مسلسل «الاختيار 2»، معقبًا: «الاختيار 2 يختلف عن الاختيار 1 أنه داخل في تفاصيل إنسانية أكثر».

وذكر أنه يعتبر مسلسل «الاختيار2» تكملة لمشروع التاريخي الوطني الحقيقي، معربًا عن سعادته بتلقي أسئلة من أطفال صغر حول المسلسل والتي يحرص على الإجابة عليها.

