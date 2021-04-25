لا تقل أهمية وجبة السحور عن الإفطار؛ فهي تساعد على تحمل الصيام وتحمي من الصداع والجفاف، ولذلك تقدم "الشروق" على مدار شهر رمضان المبارك مقترحات يومية لوجبة السحور.

وفي سحور اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك، يمكن للأم تقديم فول بالبيض المقلي مع العيش البلدي والخيار وعصير الجوافة المثلج.

- فوائد البيض

يحمي البيض من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويساعد في بناء أغشية الخلايا؛ وذلك لأنه يمد الجسم بالفسفور والبروتين والفولات وفيتامين أ وفيتامين ب5 وفيتامين ب12- وفقًا لموقع "هيلث لاين نيتوركس" الأمريكي الذي يقدم نصائح صحية.

- فوائد الخيار

بحسب مجلة "صحة المرأة" الأمريكية، فإن الخيار يحتوي على البروتين والصوديوم والألياف والكربوهيدرات وفيتامين ج وفيتامين ك، إضافة إلى المنجنيز والبوتاسيوم والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة؛ ولذلك يساعد في مكافحة الالتهابات ويحمي الخلايا من الأمراض المزمنة.

كما يساعد في ضبط مستوى ضغط الدم ويحمي من السكتة الدماغية، ويحسن من صحة الأمعاء ويزيد من شعور الشبع، إضافة إلى أنه يحافظ على رطوبة الجسم ويقلل الإمساك.

- فول بالبيض المقلي

المكونات:

كوب فول مدمس.

بيضة.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود.

رشة كمون.

عصير نصف ليمونة.

2 ملعقة كبيرة زيت ذرة.

خطوات الإعداد:

- وضع الفول المدمس في وعاء على النار هادئة، وثم إضافة الملح والكمون والزيت والليمون مع التقليب الجيد.

- إحضار مقلاة غير لاصقة، ووضع زيت فيها وتركها على نار منخفضة حتى يصبح الزيت ساخن، ثم إضافة البيض دون تقليب.

- إضافة الملح والفلفل على البيضة، وتركها مغطأة لمدة 5 دقائق حتى تصبح ناضجة.

- وضع الفول بعد النضج في طبق التقديم، ثم إضافة البيض عليه دون تقليب، ويتم تقديم هذه الوجبة مع العيش البلدي الساخن وقطع الخيار.

- عصير الجوافة المثلج

3 حبات جوافة.

كوب حليب.

2 ملعقة كبيرة سكر.

مكعبات ثلج.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

خطوات الإعداد:

- إزالة البذر من الجوافة وتقطيعها ووضعها في الخلاط.

- إضافة السكر والحليب والليمون إلى الجوافة وخلطهم جيدًا.

- وضع العصير في الأكواب مع مكعبات الثلج.