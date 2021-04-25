الرئاسة التركية: تصريحات بايدن مخيبة للآمال ولا قيمة لها

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول أحداث 1915 ووصفه لها بـ"الإبادة الجماعية"، تعتبر "مخيبة للآمال"، و"لا قيمة لها" بالنسبة لتركيا.

وأضاف قالن في بيان، السبت، أن بيان الرئيس الأمريكي الذي "أصدره بضغط من اللوبيات الأرمنية الرامية لزرع بذور عداء جديدة، "مخيبة للآمال، وهي في حكم العدم بالنسبة لتركيا"، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

وأكد على رفض بلاده القاطع وإدانتها لهذه التصريحات التي "تعكس مدى افتراءات هذه الأوساط الخبيثة التي همها الوحيد معاداة تركيا".

وشدد على أن "ادعاء الإبادة يفتقر إلى الأسس والأدلة العلمية التي يحتاجها القانون الدولي"، مضيفا: "يجب دراسة الأحداث التاريخية من قبل المؤرخين، ولا يمكن للمصالح الضيقة للسياسة أن تحدد الحقائق التاريخية".

ولفت إلى أن: "الرئيس رجب طيب أردوغان، دعا سابقا لإنشاء لجنة مشتركة للتحقيق في أحداث 1915، بهدف إنقاذ قضية تاريخية من ظلال السياسة والأطراف الخبيثة".

وأردف قائلا: "إلا أن أولئك الذين يخشون من أن يتم الكشف عن الحقائق التاريخية مدعومة بالوثائق والأدلة، لم يردوا على دعوة الرئيس أردوغان، وإن الرئيس بايدن تجاهل هذه الحقائق واتخذ موقفا غير عادل".

وفي وقت سابق السبت، وصف بايدن، أحداث 1915 بـ"الإبادة" ضد الأرمن، في مخالفة لتقاليد أسلافه من رؤساء الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، إن "بايدن لا يملك الحق القانوني في الحكم على المسائل التاريخية، وتصريحاته عن الإبادة المزعومة للأرمن لا قيمة لها".