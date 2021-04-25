وفاة رجل غرقا بعد قفزه في نهر التيمز لإنقاذ امرأة

توفي رجل غرقا بعد قفزه في نهر التيمز لإنقاذ امرأة سقطت من جسر لندن.

وقالت شرطة مدينة لندن إن رجلين قفزا في النهر قرب منتصف ليلة الجمعة / السبت بعد أن لاحظا سقوط المرأة من أعلى الجسر.

وأنقذ خفر السواحل والوحدة البحرية التابعة لشرطة العاصمة المرأة وأحد الرجلين، لكن لم يتمكنا من تحديد مكان الآخر برغم البحث المكثف، حسبما ذكرت "وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا".

وأشارت الشرطة إلى أنه تم العثور على جثة يعتقد أنها جثة الرجل المفقود في السادسة من صباح اليوم السبت.

وذكر متحدث باسم شرطة مدينة لندن: "تم استدعاؤنا الساعة 1212 من صباح اليوم السبت 24 أبريل، بشأن بلاغ عن امرأة في نهر التيمز بالقرب من جسر لندن. وشاهد رجلان المرأة وهي تسقط من الجسر، وقفزا في النهر لمحاولة إنقاذها".

وأوضح المتحدث "تمكن خفر السواحل والوحدات البحرية التابعة لشرطة العاصمة من إنقاذ امرأة وأحد الرجلين".

وقالت الشرطة إنه تم إبلاغ أقارب الرجل المتوفي.