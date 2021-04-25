السعودية تعلن عن طرح فئة الـ 200 ريال

أعلن البنك المركزي السعودي عزمه طرح فئة المائتي ريال من العملة الورقية السعودية؛ بمناسبة مرور خمسة أعوام على إطلاق "رؤية المملكة 2030" في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأوضح البنك المركزي، في بيان له مساء اليوم السبت: "أن فئة المائتي ريال سوف يتم طرحها وتداولها اعتباراً من غدا الأحد ، إضافةً إلى الأوراق النقدية المتداولة حالياً بجميع فئاتها بصفتها عملة رسمية قانونية".

وأكد البنك المركزي أنه تمت طباعة هذه الفئة وفق أحدث المعايير في مجال طباعة العملة الورقية، حيث تتميز بالعديد من المواصفات الفنية، والعلامات الأمنية عالية الجودة، وبتصميم مميز وألوان جذابة تبرز تصميم هذه الفئة.

وأشار البنك إلى أن تصميم ورقة فئة المائتي ريال ذات اللون الرصاصي تضمّن صورة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود على وجه هذه الفئة، وشعار رؤية المملكة 2030 بشكل ثلاثي الأبعاد، إضافة إلى اسم البنك المركزي السعودي، وقيمة الفئة بالأحرف والأرقام باللغة العربية.

بينما تضمّن ظهر الورقة صورة قصر الحكم في مدينة الرياض، واسم البنك المركزي السعودي، وقيمة الفئة بالأحرف والأرقام باللغة الإنجليزية.