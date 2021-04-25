بوكا جونيورز على أعتاب ربع نهائي الدوري الأرجنتيني بالفوز على هوراكان

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تغلب بوكا جونيورز على مضيفه هوراكان بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت صباح الأحد، ضمن الجولة 11 من كأس رابطة الدوري الأرجنتيني، ليقترب من ضمان التأهل لربع نهائي البطولة.

وجاء هدفا بوكا من خلال فرانكو سولدانو وجونزالو ماروني، ليرفع الفريق رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة الثانية، بفارق 3 نقاط عن فيليز سارسفيلد المتصدر، الذي لم يخض بعد مباراته بالجولة.

أما هوراكان فتجمد رصيده عند 12 نقطة في المرتبة التاسعة.

وفي إطار نفس المجموعة تعادل أونيون مع ضيفه إندبنديينتي سلبيا، ليحتل الضيوف المركز الثالث بـ17 نقطة ويحل صاحب الأرض بالمرتبة السادسة بـ15 نقطة.

كما فاز متذيل المجموعة باتروناتو على ضيفه سارميينتو بهدف دون رد ورفع رصيده إلى 9 نقاط، بفارق نقطة خلف سارميينتو صاحب المركز قبل الأخير.

وفي المجموعة الأولى تعادل أرخنتينوس جونيورز مع ضيفه بانفيلد (1-1)، ليحل صاحب الأرض في المركز التاسع بـ13 نقطة، بفارق نقطة خلف بانفيلد الثامن.

وكانت الجولة قد انطلقت الجمعة بفوز جودوي كروز على سنترال كوردوبا بهدف نظيف.