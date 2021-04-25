سلطت الحلقة الـ 12 من برنامج «ورطة إنسانية»، الذي يُعرض على فضائية «dmc»، مساء اليوم السبت، الضوء على موضوع بر الوالدين، حيث قدم البرنامج موقفًا تمثيليًا لأب وأم يطلبان من المارة أن يتحدثوا مع ابنهما على الهاتف ليشرح لهما عنوان منزله ليذهبا إليه، ليقول الأب: «ابني عامل عزومة وأحنا عاملينله مفاجأة، اتصل بيه وقوله عاوزين نعرف العنوان بس».

وتفاعل المواطنون مع الوالدين واتصلوا بالابن ليرد عليهم: «أنا عامل عزومة في بيتي وجايب حمايا وحماتي، وأهل مراتي دول ناس بشوات وبصراحة أبويا وأمي لو جم مش هيشرفوني»، ليسبه أحد المارة، ويرد آخر: «إيه بشوات، دا يقلل من والدك ووالدتك».

وسأل أحد المارة الابن إن كان هناك مشكلة بينه وبين والديه ليرد الابن: «لا، بس بكسف منهم أمام أهل مراتي»، ليعلق آخر «دول يشرفوا أي حد.. وأنت جيت الدنيا دي إزاي دا أبوك اللي رباك وخلاك في اللي انت فيه».

وانفعل أحد المارة على الابن «أبوك وأمك هم جنتك ونارك في الآخر»، ليترجاه آخر: «متكسرش بخاطرهم وأكيد أهل مراتك لما يشوفهم هيفرحوا بيك إنك جايبهم».

ورفض الابن إعطاء العنوان، ليحاول المارة إيجاد أي سبب لعدم إعطاء ابنهم العنوان لكي لا يحزنهما، ليقول أحدهم: «الصوت بيقطع مسمعتش حاجة»، ويرد آخر: «قالي هيكلمك تاني ويديك العنوان».

وعرض أحد المارة على الأبوين أن يتناولا وجبة الإفطار عنده، قائلًا: «إنتوا تيجوا تفطروا عندي وأنا زي ابنكوا»، وصارحه آخر بما فعله ابنه معقبًا: «أنت مربتوش يا والدي».

وحاول أحد المواطنين تلطيف الموقف بعد أن قال للأبوين أن ابنهما لم يعطه العنوان، مادحًا الأم بعد أن بكت: «أنت تتحطي فوق الراس، وأنا هقعد أفطر معاكم في أي مطعم»، ليعقب آخر: «ابني لو ميحترمنيش أمام أهله حتى لو أنا بمسح الأرض يبقى ملوش لازمة عندي».

https://fb.watch/54gI0aT4M0/