مقتل موظف حكومي في هجوم لمسلحين بكابول

ذكر مصدر أفغاني أن موظفا حكوميا بالقصر الرئاسي لقي حتفه في هجوم شنه مسلحون مجهولون في كابول مساء أمس السبت، بحسب ما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم الأحد.

ووقع الحادث في منطقة باجمان بالعاصمة الأفغانية، عندما كان الموظف الحكومي، أحمد فؤاد أميري، في طريقه إلى أحد المساجد.

وقالت الشرطة إن تحقيقا بدأ في الحادث.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

يأتي ذلك في أعقاب مقتل ستة أشخاص، مدنيين اثنين، وأربعة من أفراد قوات الأمن، في حوادث أمنية مختلفة في كابول، خلال الساعات الـ12 الأخيرة من أمس السبت.