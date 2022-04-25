قالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، إن تصرفات السلطات الكرواتية "المهينة" فيما يتعلق بالمواطنين الروس لن تمر دون رد.

وجاء في إحاطة زاخاروفا على الموقع الرسمي للوزارة،:" نحن مضطرون للإعلان بأن الحكومة الكرواتية تواصل تطوير الخط المعادي لروسيا، وتدمر بإصرار ومنهجية العلاقات الثنائية، لتبلغ هذه العلاقات أدنى مستوياتها".

وتابعت زاخاروفا، أن زغرب وصلت إلى نقطة بعيدة عن الدبلوماسية، خارقة الآداب ومعايير الاتصالات الدولية، رافضة السماح بتنظيم رحلة إنسانية غرضها إجلاء مجموعة كبيرة من موظفي السفارة الروسية في كرواتيا مع عائلاتهم، بما في ذلك الأطفال الصغار ونحن نتحدث عن أشخاص أمرتهم السلطات الكرواتية نفسها دون سبب بمغادرة البلاد ".

واختتمت قائلة بأن: " الموقف اللا إنساني المهين لمواطنينا لن يبق دون رد مناسب".