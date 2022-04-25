أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية ليس عملا مستقلا، وإنما هو جزء من منظومة ورؤية، ومن خطة بعيدة المدى.

وقالت الجامعة في بيان، اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، إنه وإدراكاً منا بأهمية تقديم كل أشكال الدعم للمبتكرين ودفعهم للاستثمار في ابتكاراتهم واختراعاتهم نجد أن هناك كثيرا من القرارات الصادرة عن القمم العربية التي تؤكد اهتمام القادة العرب والحكومات العربية بموضوع الملكية الفكرية.

وأضافت: "نتابع عن كثب كل المحاولات الناجحة لعدد من الدول العربية للحاق بالركب العالمي في مجال الابتكار والتقدم الملحوظ المحرز لها في مؤشر الابتكار العالمي عاما بعد عام"، مؤكدة أهمية الاستفادة من تجارب الدول التي أحرزت مراكز متقدمة ومحاولة تطبيقها في الدول العربية الأخرى، واتخاذ الآليات اللازمة لتحسين التنافسية العالمية لديها والاستفادة من مؤشر الابتكار العالمي والتقارير الدورية التي تنشرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية كونها معيارا عالميا لقياس تقدم الدول في مجال الابتكار.

وقدمت الجامعة التهنئة للحكومات العربية وجميع المسؤولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية، وكذلك للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بهذه المناسبة، كما أكددت أنها ستظل تعمل على التنسيق والتعاون بين الدول العربية في مجال الملكية الفكرية، بما يخدم مصالح المنطقة العربية لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.

ويحتفل العالم يوم 26 أبريل من كل عام باليوم العالمي للملكية الفكرية، وهذا هو اليوم الذي أقرته الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية في عام 2000 للاحتفال، وهو اليوم الذي دخلت فيه اتفاقية إنشاء المنظمة حيز النفاذ في عام 1970.

ودرجت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مشاركة العالم في الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية كل عام من خلال إقامة احتفال سنوي في مقر الأمانة العامة، والذي يعتبر بمثابة ملتقى ومنتدى للحوار والتباحث حول مختلف قضايا الملكية الفكرية ومنصة لعرض التجارب المشتركة بين كافة الدول المشاركة، ويجري الاحتفال بمشاركة جميع المهتمين بقضايا الملكية الفكرية.