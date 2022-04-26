حملات على مخال الأسماك المملحة تزامنا مع شم النسيم بالإسكندرية

شنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الإثنين، حملة بالتزامن مع حملات إدارة المنتزة وإدارة غرب والجمرك، أسفرت عن إعدام ١٥ كيلو جرام رنجة غير صالحة للاستخدام الآدمي من أحد فروش الأسماك تزامنا مع أعياد شم النسيم.

ووجه محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، في بيان له اليوم الإثنين، بتشديد الرقابة على أسواق ومحال الأسماك المملحة.

وأضاف سعد الله أنه تم خلال الحملة تحرير ٩ محاضر لعدم حمل شهادة صحية، وتحرير ٥ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وسحب ٨ عينات من الفسيخ والرنجة للتحليل المعملي.

وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.