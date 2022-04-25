رئيس الوزراء الموريتاني: لدينا فرص استثمارية واعدة ولن نخيب ظن المواطنين

قال رئيس الوزراء الموريتاني المهندس محمد ولد بلال إن حكومته لديها فرص استثمارية واعدة، وإنها لن تخيب ظن المواطنين، من خلال تطبيق ما وعدت بتنفيذه في مختلف المجالات.

وأضاف رئيس الوزراء -خلال حفل أقامه في قصر المؤتمرات في نواكشوط بمناسبة نيل حكومته ثقة البرلمان- أن مختلف المشاريع يتم تنفذيها بوتيرة متسارعة، مع مراعاة كافة الجوانب اللازمة.

وتابع رئيس الوزراء أن برنامج الحكومة سيتم تنفيذه وفق استراتيجية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى تقريب الإدارة من المواطنين وحل مشاكلهم وتسريع وتيرة العمل في مختلف البرامج الحكومية.