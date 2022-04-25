مقتل 4 أشخاص طعنا جنوب لندن

أعلنت الشرطة البريطانية، العثور على أربعة أشخاص مقتولين طعنا في منزل في جنوب لندن، وتم القبض على رجل، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، صباح الاثنين.

وأفادت الشرطة بأنها تلقت بلاغا، بحدوث إزعاج في حوالي الساعة 1:40 صباحا، وأن عناصرها انتقلوا إلى منزل في منطقة بيرموندسي.

وعثرت الشرطة في الداخل على ثلاث نساء ورجل يعانون مما يعتقد أنها إصابات ناتجة عن طعن، معلنة عن وفاة الأربعة في مكان الحادث.

ولفتت الشرطة إلى اعتقال رجل خامس للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل، قائلة إنها ما زالت تتصل بأهالي الضحايا، ولم تكشف عن هوياتهم.