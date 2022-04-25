مسؤول أردني: تدشين أول رحلة طيران مباشرة بين العقبة وأبو ظبي الخميس المقبل

أعلن مسؤول أردني استقبال مطار الملك الحسين الدولي في العقبة يوم الخميس المقبل أول رحلة طيران قادمة من أبو ظبي على متن شركة الطيران منخفض التكلفة "ويز إير" كأول رحلة مباشرة بين المدينتين وبمعدل رحلتين أسبوعيا.

ونقلت صحيفة (الرأي) الأردنية على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين عن مفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نضال المجالي قوله إن هذه الرحلات ستعمل على تشجيع الاردنيين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة واستغلال الطيران منخفض التكاليف لزيارة الاردن بشكل مستمر وقضاء عطلة نهاية الأسبوع في ربوع المملكة، إلى جانب أنها فرصة للمواطنين الإماراتيين لاستكشاف المنتج السياحي في العقبة وقضاء أجمل الأوقات فيها.

وأوضح المجالي أن تشغيل خط العقبة – أبو ظبي من قبل شركة "ويز إيز" يؤكد ثقة شركات الطيران العالمية بموقع العقبة، ومنتجها السياحي في الوقت التي سعت فيه سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لاستقطاب شركات طيران جديدة منخفضة التكاليف لتعزيز أعداد السياح.

ويعمل مطار الملك الحسين الدولي في العقبة بسياسة الأجواء المفتوحة، إذ لديه حقوق هبوط لا تقتصر على الحقوق الواردة في الاتفاقيات الثنائية التقليدية.

كما أن هناك اهتمام متزايد لاستخدام المطار لاغراض الشحن والتوزيع، إضافة إلى الحركة الجوية – البحرية.

يذكر أن شركة الطيران منخفض التكاليف "ويز إير" قد أعلنت في شهرفبراير الماضي عن تسيير رحالت بين أبو ظبي وكل من عمان والعقبة وبواقع رحلتين أسبوعيًا إلى عمان يومي السبت والثلاثاء ورحلتين إلى العقبة يومي يومي الأحد والخميس.