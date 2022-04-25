 موسكو تعلن إطلاق الإنتاج الضخم لمنظومة إس-500 الروسية - بوابة الشروق
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موسكو تعلن إطلاق الإنتاج الضخم لمنظومة إس-500 الروسية

هديل هلال
نشر في: الإثنين 25 أبريل 2022 - 12:15 م | آخر تحديث: الإثنين 25 أبريل 2022 - 12:15 م

أعلن المدير العام للشركة المطورة «ألماز أنتي»، يان نوفيكوف، أن أحدث نظام دفاع جوي من طراز إس-500 (بروميثيوس) قد دخل في الإنتاج الضخم، وذلك بحسب ما نشرته وسائل إعلام روسية، صباح الاثنين.

وقال في مقابلة مع مجلة «ناتسونالنيا أوبورونا»: «حاليًا، تم تنظيم الإنتاج الضخم لنظام إس-500 باستخدام أحدث إنجازات العلوم والتكنولوجيا المحلية، وتتجاوز القدرات القتالية لهذا النظام بشكل كبير، قدرات أنظمة الدفاع الجوي التي تم إنشاؤها سابقًا».

وأشار إلى أن «نظام إس-500 قادر على أن يصبح أساس أنظمة الدفاع الجوي الروسية»، قائلًا إنه «سيدخل خدمة القوات في الإطار الزمني الذي تحدده الدولة».

وتنتمي «إس -500» (بروميثيوس) إلى جيل جديد من أنظمة الدفاع الجوي أرض-جو، فهو مجمع اعتراض متنوع بعيد المدى وعالي الارتفاع، مع قدرة دفاعية متزايدة ضد الصواريخ.

وبحسب الشركة المطورة، تبلغ نصف قطر القوة التدميرية لمنظومة «إس-500» نحو 600 كيلومتر.

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