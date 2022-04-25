ملك المغرب يشيد بعمق ما يجمع الشعبين المغربي والفرنسي من روابط

بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء الاثنين، جاء في البرقية: «يطيب لي أن أبعث إليكم بتهانئي بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسا للجمهورية الفرنسية، وأغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن متمنياتي لكم بكامل التوفيق في مواصلة أداء مهامكم، كما لا يفوتني أن أشيد بعمق ما يجمع بين الشعبين المغربي والفرنسي من روابط متعددة الأبعاد».

وأعيد انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا لولاية ثانية، بعدما تغلب على منافسته من اليمين المتطرف مارين لوبان، والتي حصلت، على الرغم من هزيمتها، على حصة مرتفعة من الأصوات.

وحصد ماكرون الوسطي الليبرالي 58.55 في المئة، من الأصوات متقدما على مرشحة التجمع الوطني التي حازت 41.45 في المئة من الأصوات.

ووسط جمع من مؤيديه المبتهجين عند سفح برج إيف، تعهد ماكرون أن يكون «رئيسًا للجميع»، ونجح ماكرون في أن يكون أول رئيس ينجح في الحصول على ولاية ثانية منذ 20 عاما.

وعلى الرغم من خسارتها، قالت لوبان، 53 عاما، إن حصتها الكبيرة من الأصوات لا تزال تمثل نصرا، وأكدت لمؤيديها أن الأفكار التي مثلتها في التجمع الوطني وصلت إلى آفاق جديدة.

لكن المنافس اليميني المتطرف إيريك زيمور، أشار إلى أنها فشلت في النهاية، تماما مثل والدها الذي سبقها، معلقا: «إنها المرة الثامنة التي يتعرض فيها اسم لوبان للهزيمة».

وكانت لوبان قد تولت رئاسة الحزب الذي أسسه والدها جان ماري لوبان في عام 2011، في محاولة لجعله قابلا للانتخاب.

وفازت السياسية التي تنتمي إلى اليمين المتشدد بأكثر من 13 مليون صوت يوم الأحد، بعد أن نافست في الانتخابات على أساس برنامج للتخفيضات الضريبية لمعالجة ارتفاع تكاليف المعيشة، وحظر ارتداء الحجاب الإسلامي في الأماكن العامة، فضلا عن التعهد بإجراء استفتاء على وضع ضوابط للهجرة.