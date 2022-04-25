أدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، الهجمات الإرهابية ضد مواقع الجيش المالي في المناطق الحضرية (سيفاري وبافو ونيونو)، والتي خلفت العديد من القتلى والجرحى وتسبب في صدمة للسكان المتضررين بالفعل من الأزمة متعددة الأوجه التي تمر بها البلاد.

وأعرب رئيس المفوضية - في بيان صحفي، اليوم الإثنين - عن تضامنه مع السلطات الانتقالية وشعب مالي، وأكد من جديد التزام الاتحاد الإفريقي بمواصلة وتعزيز جهوده لدعم مالي وبلدان المنطقة في مكافحتها للإرهاب.

وقدم رئيس المفوضية تعازيه لحكومة وشعب مالي في هذا الظرف المؤلم، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.