فوز دراماتيكي لفيوتشر أمام الجونة في الدوري

وفي لقاء دراماتيكي نجح فريق فيوتشر من تحقيق فوزا هاما على الجونة، بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي استضافه ستاد السلام، ضمن حسابات الجولة 16 للدوري الممتاز.

وبادر الجونة بالتسجيل في الدقيقة الخامسة عن طريق عمرو طارق بضربة رأسية سكنت شباك الحارس محمود جنش، وانتظر الحكم للتأكد من صحة الهدف عن طريق تقنية الفيديو.

وفي الدقيقة الـ36 نجح فيوتشر من تعديل النتيجة عن طريق أيمن الصفاقسي بعدما استغل تمريرة داخل المنطقة ليحول الكرة بسهولة داخل شباك إسلام طارق وقلب أحمد رفعت الطاولة بعدما سجل الهدف الثاني لفيوتشر في الدقيقة الـ47، حيث تلقى عرضية من الجبهة اليمنى ليسدد الكرة في شباك الجونة، وتصبح النتيجة (2-1) لفريقه. واحرز الجونة هدف التعادل في الدقيقة الـ65 بضربة رأسية من محمد نجيب بعد ركلة ركنية.

وفي الدقيقة الـ81، وضع أحمد عاطف فريقه فيوتشر في المقدمة من جديدة بعدما استغل تمريرة داخل المنطقة ليحولها داخل شباك الجونة، وتصبح النتيجة (3-2).

واضطر الجونة لاستكمال المباراة منذ الدقيقة الـ88 بعشرة لاعبين بعد طرد عمرو السعداوي.

وبهذه النتيجة، رفع فيوتشر رصيده إلى 25 نقطة بعد تحقيق انتصاره الثالث على التوالي ويصبح في المركز الخامس من 15 مباراة، فيما تجمد رصيد الجونة عند 17 نقطة في المركز الـ11.