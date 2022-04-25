إيواء 32 لاجئا من أوكرانيا في القصر الملكي الهولندي



انتقل 32 لاجئا من أوكرانيا في هولندا إلى قصر هت أودي لو في منطقة آبلدورن، والذي تستخدمه عادة العائلة الملكية الهولندية.



جاء ذلك وفقا لما أكده القصر الملكي لوكالة أنباء "ايه إن بي" الهولندية اليوم الاثنين.



وأوضح القصر أن اللاجئين هم 15 امرأة وخمسة رجال و12 طفلا، ولا يزال من غير المعروف بعد المدة التي سيمضيها هؤلاء اللاجئون في القصر.



كان الملك فيليم –الكساندر أمر بإعداد القصر لاستقبال الضيوف.



وتم إغلاق حديقة القصر أمام الزائرين بشكل مؤقت من أجل حماية خصوصية الضيوف.



يذكر أن القصر الواقع على مسافة نحو 90 كيلومترا شرقي امستردام هو ملك للدولة، ويستأجره الملك في الوقت الراهن.



غير أن الملك وعائلته يعيشون في لاهاي.



وتستخدم العائلة الملكية قصر الصيد الذي يعود إلى القرن الخامس عشر بشكل أساسي للمقابلات العائلية.