أعلنت السلطات الهندية حجب 16 قناة على موقع "يوتيوب" وحسابا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ بسبب بثها محتوى ينشر الكراهية وأخبار حادت عن الصواب.

وقالت وزارة الإعلام والإذاعة الهندية- في بيان، أوردته قناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم الإثنين: إن 6 قنوات من بين التي تم حجبها تعمل لنشر معلومات مضللة تتعلق بالأمن القومي والعلاقات الخارجية والنظام العام الهندي.

وأضافت الوزارة أن المحتوى الذي نشرته بعض القنوات المحجوبة على موقع "يوتيوب" في الهند أشارت إلى أعضاء من مجتمع معين على أنهم إرهابيون وأثارت الكراهية بين مختلف الطوائف الدينية.