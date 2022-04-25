 روسيا تتهم أوكرانيا بالتخطيط لاغتيال شخصيات إعلامية موالية للكرملين - بوابة الشروق
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روسيا تتهم أوكرانيا بالتخطيط لاغتيال شخصيات إعلامية موالية للكرملين

د ب أ
نشر في: الإثنين 25 أبريل 2022 - 8:53 م | آخر تحديث: الإثنين 25 أبريل 2022 - 8:53 م
أعلن جهاز الاستخبارات الداخلية الروسي (إف إس بي) عن اعتقال ستة أفراد اليوم الاثنين ، يزعم أنهم كانوا يتآمرون لاغتيال شخصيات بارزة في مجال الاعلام الرسمي الروسي، وذلك بناء على أوامر من جهاز الاستخبارات الأوكراني (إس بي يو).

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لممثلي الإدعاء خلال لقاء متلفز إن مجموعة إرهابية كانت تنوي قتل مقدم البرامج التليفزيوني فلاديمير سولوفيوف، من بين آخرين، جرى تحييدها في عملية خاصة لمكافحة الإرهاب.

ورفض مسؤولون في جهاز إس بي يو في كييف التعليق على ما وصفوه "بخيالات أجهزة الاستخبارات الروسية".

ويعد سولوفيوف، الذي يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي، أحد أهم المناصرين لنهج الكرملين في التليفزيون الحكومي الروسي وتعتبره الحكومة الأوكرانية بوقا دعائيا روسيا.

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