رئيس الوزراء الموريتاني: دعم المحروقات يكلفنا ثلث موازنة التسيير

قال رئيس الوزراء الموريتاني المهندس محمد ولد بلال إن دعم أسعار المحروقات يكلف الدولة 12 مليار أوقية سنويا، أي ما يعادل ثلث موازنة التسيير (الإنفاق).

وأضاف رئيس الوزراء -خلال مناقشة برنامج حكومته في البرلمان- أن الدولة تتحمل 323 أوقية من سعر كل لتر من المازوت و280 أوقية من سعر كل كيلو جرام من الغاز المنزلي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن أسعار هذه المواد ما زالت ثابتة «ولم تتغير رغم ارتفاعها عالميا»، موضحًا أن الدولة «تعمل على منع تهريب هذه المواد التي بدأ البعض في بيعها في الدول المجاورة».

وأوضح رئيس الوزراء الموريتاني -في حديثه عن الفساد- أن بلاده ستشهد إصلاحات مؤسسية تتمثل في نشر جميع تقارير محكمة الحسابات، مؤكدًا جدية الحكومة في محاربة الفساد لكونها الضامنة للتنمية من خلال تحصين موارد الدولة.

ولفت إلى أن كل موظف أثبت القضاء إدانته لن يتم تكليفه بأي مسؤولية.

ووعد رئيس الوزراء الموريتاني بسياسة حكيمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الذي سيجعل بلاده في غنى عن هذا النوع من التدخل واستغلال هذه الموارد في المشاريع الاقتصادية والخدمية، مبينًا أن الحكومة الموريتانية شرعت في تنفيذ خطة واضحة، لتحقيق هذا الهدف من خلال مجموعة من الإصلاحات، يتم القيام بها عبر إصلاح المنظومة العقارية وتشجيع القطاع الخاص وتشغيل الشباب والاستثمار في هذا الجانب ودعم الصناعة الغذائية، وتقوم على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الأرز والقمح والخضروات والتمور واللحوم بمختلف أشكالها.

وقد صادق البرلمان الموريتاني على برنامج الحكومة الذي قدمه رئيس الوزراء المهندس محمد ولد بلال أمام البرلمان، وصوت لصالح برنامج الحكومة 106 من النواب مقابل 13 نائبا.