الصين تسمح للبنوك بتيسير التمويل لشركات التطوير المتعثرة

نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مصادر مطلعة، أن البنك المركزي الصيني كثف دعمه للعديد من شركات التطوير المتعثرة، وذلك من خلال السماح للبنوك ومديري الديون المعدومة بتخفيف القيود على بعض القروض، من أجل تخفيف أزمة السيولة.

وذكرت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن "بنك الشعب الصيني"، البنك المركزي، عقد اجتماعا مع نحو 20 بنكا وشركة إدارة أصول الأسبوع الماضي للمساعدة في حل الأزمات التي تواجهها أكثر من عشر شركات تطوير عقاري كبرى، من بينها "إيفرجراند".

وأضافت المصادر، أن البنك المركزي الصيني يسعى لتيسير المتطلبات حول مجموعة من تدابير التمويل، تتراوح من الإقراض لتمويل الاستحواذات على أصول إلى تمديد آجال ديون مستحقة.

ولفتت بلومبرج إلى أن الاجتماع أرسل أقوى إشارة تصدر من بكين حتى الآن لإبداء الدعم للمطورين المتعثرين.

جدير بالذكر أن ما لا يقل عن 17 شركة تخلفت عن سداد مدفوعات سندات في الخارج منذ بدأت السلطات في اتخاذ إجراءات ضد الاقتراض المفرط والمضاربة في سوق الإسكان في عام 2020.