 لامبارد: التحكيم يحابي ليفربول ولو صلاح سقط تحتسب ركلة جزاء - بوابة الشروق
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لامبارد: التحكيم يحابي ليفربول ولو صلاح سقط تحتسب ركلة جزاء

زيـاد الميـرغني
نشر في: الإثنين 25 أبريل 2022 - 5:43 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 أبريل 2022 - 5:43 ص

سيطرت على أسطورة كرة القدم الإنجليزية السابق فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق إيفرتون الإنجليزي، حالة من الغضب الشديد عقب مباراة فريقه أمام إيفرتون ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح ليفربول في الفوز على نظيره إيفرتون بهدفين للاشيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت هناك شكوك حول ركلة جزاء لصالح فريق إيفرتون وتحديدًا لنجمه أنتوني جوردون لكن الحكم أشار لاستمرار اللعب، وقال فرانك لامبارد عقب نهاية المباراة: «كان هناك ركلة جزاء صحيحة لنا، لو كان هذا محمد صلاح لتم احتسابها له لكن لا أحد يحتسب ركلات الجزاء لمنافسي ليفربول في آنفيلد وهذه حقيقة».

وأضاف لامبارد: «أعتقد أن فريقي كان أفضل من ليفربول في غالبية فترات المباراة».


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