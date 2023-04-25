 روسيا: خالص التعازي لمصر في استشهاد مساعد ملحقها الإداري بالخرطوم - بوابة الشروق
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روسيا: خالص التعازي لمصر في استشهاد مساعد ملحقها الإداري بالخرطوم

القاهرة - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 25 أبريل 2023 - 12:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أبريل 2023 - 12:25 م
أعربت سفارة روسيا بالقاهرة عن خالص التعازي لوزارة الخارجية والحكومة والشعب الصديق في جمهورية مصر العربية، في استشهاد محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم "شهيد الواجب"، الذي أصبح "ضحية بريئة"، بسبب الاشتباكات المسلحة بين الأطراف المحاربة السودانية.

وذكرت السفارة الروسية -في بيان اليوم الثلاثاء- أن البطل كان مُخلِصا لواجبه المسئول حتى النفس الأخير، وبذل قصارى الجهود من أجل المساعدة النشطة في إجلاء المواطنين المصريين من منطقة الصراع، معربة عن احترامها وتقديرها لتفاني الزملاء الدبلوماسيين المصريين، الذين يواصلون القيام بمهامهم على الرغم من كل الصعوبات والمخاطر المميتة.

وقالت: "نشعر بحزن عميق مع عائلة الشهيد البطل. رحم الله شهيد الواجب".

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