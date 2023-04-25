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رئيس الوزراء العراقي يدعو إلى بذل أقصى الجهود في إجلاء المقيمين بالسودان

رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 25 أبريل 2023 - 8:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أبريل 2023 - 8:02 م

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجهات العراقية إلى بذل أقصى الجهود للمساعدة في إجلاء المواطنين العراقيين المقيمين في السودان.

وشدد السوداني، في بيان صحفي تم توزيعه اليوم، على ضرورة ضمان سلامة العراقيين المقيمين في السودان بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة.

وعلى الصعيد نفسه، دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف اليوم "أبناء الجالية العراقية في السودان إلى التجمُّع في منطقة المنشية الواقعة في شارع أوماك بالقرب من مقر الأمم المتحدة ".

وقال في نداء عاجل أنه "تنفيذا لرحلة الإجلاء المُقرَّرة التي تعمل عليها غرفة عمليات الاستجابة الدبلوماسيَّة الطارئة في وزارة الخارجيَّة سيكون موعد انطلاق حافلات النقل في يوم غد الأربعاء في الساعة السادسة صباحًا متجهةً إلى بورتسودان".

ودعا أبناء الجالية العراقية إلى "التزام الحيطة والحذر أثناء انتقالهم من مساكنهم إلى الموقع المُحدَّد".

وسبق للعراق أن نقل منذ اندلاع القتال في السودان، مجموعات من أبناء الجالية العراقية في السودان إلى العراق.


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