أمريكا والمكسيك تبديان اهتماما باستضافة كأس العالم 2027 للسيدات

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تلقى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أربعة إخطارات إبداء اهتمام باستضافة كأس العالم 2027 للسيدات، منها طلب من أمريكا والمكسيك بالاستضافة المشتركة للبطولة.

كذلك أبدت كل من البرازيل وجنوب أفريقيا رغبة في استضافة البطولة وأبدت هولندا وبلجيكا وألمانيا رغبة في الاستضافة المشتركة، ومن المقرر اختيار مضيف البطولة في مايو المقبل.

واستضافت الولايات المتحدة كأس العالم للسيدات في عامي 1999 و2003 وتوجت بنسخة 1999، وتعد ألمانيا هي الدولة الوحيدة من المرشحين الأخرين التي استضافت البطولة، وذلك في عام 2011.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم 2026 للرجال في أمريكا والمكسيك وكندا.

وقالت فاطمة سامورا الأمينة العامة للفيفا:"نحن سعداء بتلقي ملفات الاتحادات التي أبدت اهتمامها بالترشح، لاسيما وأنها تأتي من اتحادات تزخر بتاريخ كروي عتيد وتمثل أربعة اتحادات قارية مختلفة، مما يؤكد الشعبية المستمرة لكرة القدم النسائية عبر العالم".

وأضافت:"يمكن لجميع الاتحادات الوطنية المعنية أن تقدم ملفاتها بناء على عملية تقديم العطاءات الأكثر اتساقا وشمولية في تاريخ كأس العالم للسيدات."

وتقام نسخة 2023 من كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا، وتنطلق منافساتها في 20 يوليو المقبل.