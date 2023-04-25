وزير تشيكوسلوفاكي سابق يمثل للمحاكمة بتهمة التورط في حالتي وفاة على الحدود

يمثل فراتيسلاف فاجنار وزير الداخلية الأسبق في جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية السابقة، والذي كان قد شغل المنصب بين عامي 1983 و1988، للمحاكمة بسبب حالتي وفاة على ما كانت تسمى بحدود الستار الحديدي.

وبدأت اليوم الثلاثاء في براغ أول محاكمة من هذا النوع لعضو رفيع المستوى في الحكومة السابقة.

وحضر الجلسة محامو فاجنار وطالبوا بإيقاف المحاكمة بسبب تدهور الحالة الصحية لموكلهم.

ويواجه الوزير الأسبق (92 عاما) اتهامات بإساءة استغلال منصبه لأنه وافق على نظام الحدود الصارم، بما في ذلك استخدام أسلحة لأسباب سياسية، على الرغم من أن تشيكوسلوفاكيا تعهدت في عام 1975 بالالتزام باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في اتفاق هلسنكي النهائي، في مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي.

وتنظر المحاكمة مزاعم تورط فاجنار في حالتي وفاة لمواطنين ألمانيين على الحدود هما هاتموت تاوتس ويوهان ديك في عام 1986.