القضاء الإسباني يرفض الإفراج عن شابين جزائريين

رفض القضاء الإسباني الإفراج عن شابين جزائريين في قضية ضلوعهما بنشاط شبكة نشطت في تهريب المهاجرين غير النظاميين.

وكشفت مصادر صحيفة "الشروق" الجزائرية، أنه تم رفض الطعن المقدم من قبل الجزائريين، وتأييد حبسهما، معتبرة الأحداث المطروحة أمام القضاء الإسباني، بمثابة حقائق قضائية ثابتة، على أن القانون الإسباني لا يتسامح مع قضايا الهجرة غير النظامية خاصة المتصلة بتسفير البشر.

وكان قاضي تحقيق محكمة أراغون شمال شرق إسبانيا، أودع بتاريخ 12 مارس الفائت، سبعة أشخاص، الحبس المؤقت، بعد جلسات استماع مطولة مع المعنيين حول واقعة ترتبط بشبكة مكونة من مغاربة وجزائريين مختصة في تهريب المهاجرين.

وأوضحت ذات المصدر، أن المدعي العام الإسباني، على مستوى الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية، رأى أن عناصر الاتهام التي تم تقديمها (تهريب البشر، جريمة تنظيم الخروج السري للأجانب من التراب الإسباني في إطار اتفاق هدفه التحضير لها أو ارتكابها)، ثابتة، لأن التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون مكافحة الهجرة غير النظامية في إسبانيا، تشدد العقوبات في حق مهربي البشر.

وتم توقيف الأشخاص في بداية شهر مارس الماضي، من قبل الحرس المدني الإسباني بمنطقة أراغون شمال شرق إسبانيا.