تشاووش أوغلو: قمة رؤساء روسيا وإيران وسوريا وتركيا قد تعقد مطلع مايو

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن لقاء القمة بين رؤساء روسيا وإيران وتركيا وسوريا قد يعقد مطلع مايو المقبل.

وقال تشاووش أوغلو في حديث لقناة 100TV يوم الاثنين: "كانت هناك مقترحات بشأن المواعيد في مايو، وهي كانت قريبة جدا من الانتخابات (التركية)، وكان هناك مقترح بشأن أوائل مايو، لكن لم يتم بعد الاتفاق على هذا الموعد، لأن الرئيس الإيراني يعتزم زيارة سوريا في هذه الفترة، والعمل مستمر الآن لتحديد موعد هذا اللقاء".

وأضاف: "الآن العمل جار على الاتفاق على الموعد".

وتأتي تصريحات تشاووش أوغلو عشية الاجتماع الرباعي لوزراء الدفاع وقادة الاستخبارات للدول الأربع في موسكو يوم الثلاثاء.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن هدف الاجتماع مناقشة "حل القضايا العالقة من خلال المفاوضات من أجل ضمان السلام والهدوء في المنطقة".