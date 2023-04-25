اللجنة الدولية للصليب الأحمر: وقف إطلاق النار قد يكون المنقذ المحتمل للمدنيين المحاصرين في السودان

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن وقف إطلاق النار المؤقت فى السودان قد يكون المنقذ المحتمل للمدنيين الذين حوصروا في منازلهم دون القدرة على الحصول على الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الطبية.

وأشارت الى أن معارك الشوارع واستخدام الأسلحة المتفجرة الثقيلة في الخرطوم كان لها تأثير مدمر على المدنيين والبنية التحتية الحيوية خلال الأسبوع الماضي مما أجبر الكثيرين على الفرار أو البحث عن مأوى.

وقال باتريك يوسف، المدير الإقليمي لإفريقيا باللجنة الدولية، إن اللجنة ترحب بتقارير وقف إطلاق النار وتحث المجتمع الدولي على المساعدة في إيجاد حل سياسي دائم لإنهاء إراقة الدماء وشدد على أهمية استمرار وقف إطلاق النار حتى يمنح هدوءا حقيقيا للمدنيين الذين يعانون من القتال.

وأكدت اللجنة التزامها باستمرار مساعدة المحتاجين وحاجتها إلى ضمانات للتحرك بأمان للأغراض الإنسانية، وقالت إنه على الأطراف اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين وخسائر في الأرواح.

وشددت على ضرورة حماية البنية التحتية المدنية الحيوية مثل المستشفيات وشبكة الطاقة، مؤكدة أن ذلك يمثل التزامات قانونية وليس اختيارا.