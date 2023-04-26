الجيش السوداني: الدعم السريع تستخدم الأهالي دروعا بشرية

قال العميد نبيل عبد الله، المتحدث باسم الجيش السوداني، إن القوات المسلحة تتبع أساليب معينة لتجفيف مصادر التمويل عن "ميليشيا الدعم السريع"، من خلال قطع خطوط الإمداد وعزلهم عن مواقعهم، حتى لا يكون أمامهم سوى الاستسلام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء الثلاثاء، أن الأيام الماضية شهدت تسليم عدد كبير منهم، حتى الذين لم يخرجوا خائفون.

وأوضح أن القوات المسلحة السودانية، تحاول إنهاء الاشتباكات التي لما تُخطط لها ولكن فُرضت عليها، في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أنه لا يمكن تحديد وقتي زمني محدد لذلك.

وكشف أن "ميليشيا الدعم السريع" تتمركز وسط الأحياء، بشكل يجعل المدنيين دروعًا بشرية، موضحًا أن قيادة "الميليشيات" ترويج الأكاذيب لرفع معنويات أفرادها.

وتسائل: "لو كان دمر سلاح الجو وسلاح المدرعات للجيش السوداني، لماذا لم يضع السلاح وينصب نفسه رئيسا ويرتاح؟"، على حد تعبيره.

وذكر أن الأرتال العسكرية التي كانت تقترب من العاصمة الخرطوم، تم التعامل معها وانتهى أمرها، و"الميليشيات" الآن مبعثرة، تهيم على وجهها في الغابات والفيافي، بحسب وصفه.

وشدد على أن الجيش يوافق من حيث المبدأ على أي هدنة ووقف إطلاق النار، لكن وفقًا لشروطهم المتمثلة في وقف التحركات العسكرية تمامًا، ووقف الاختباء بين المدنيين.

وتابع: "من يريد منهم الانضمام للقوات المسلحة ينضم بعد استيفائه لشروط التجنيد، ومن يريد أن نوفر له عملًا ويصبح مواطنًا صالحًا نوفر له ذلك"، لافتا إلى ضرورة إيقاف هذا العبث الذي تهدر فيه أرواح السودانيين من الجانبين.

وطالب الجيران الإقليميين أن يقفوا الموقف الصحيح بجانب الحق، فالحق واضح ولا يمكن الاختلاف عليه.

يذكر أن القتال انحسر في السودان، أمس الاثنين، بعد أن وافق الجيش وقوات "الدعم السريع" على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، ما سمح للمزيد من السودانيين بالفرار، اليوم الثلاثاء، وللدول الأجنبية بإجلاء رعاياها.

ولقي وقف إطلاق النار الذي أعلنته واشنطن، "ثباتاً نسبياً" مع التزامه بشكل عام من الجيش وقوات الدعم السريع بعد عشرة أيام من معارك دامية فشلت معها كل محاولات التهدئة.