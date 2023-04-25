بدء محاكمة وزيرة الأسرة النمساوية السابقة صوفي كارماسين بتهمة الاحتيال

بدأت اليوم الثلاثاء، في فيينا محاكمة وزيرة الأسرة النمساوية السابقة صوفي كارماسين المتهمة بإثراء نفسها بشكل غير قانوني بعد الابتعاد عن السياسة.

ووجهت اتهامات إلى كارماسين بالاحتيال والسلوك المنافي للمنافسة.

وزعم المدعى العام أنها أثرت نفسها بشكل غير قانوني بعد الابتعاد عن السياسة والعودة إلى عملها في أبحاث الرأي.

ويشتبه في أن كارماسين متورطة في استطلاعات رأي مزيفة تردد أنه تم تمويلها بأموال دافعي الضرائب من أجل تقديم دعم سياسي للمستشار السابق زاباستيان كورتس. وتنتمي كارماسين وكورتس إلى حزب الشعب النمساوي المحافظ.

وتركز المحاكمة على مبلغ حكومي بأكثر من 78 ألف يورو (86 ألف دولار)، تلقته كارماسين بالخطأ لأنها عادت إلى العمل كباحثة رأي بعد انتهاء عملها في السياسة في عام 2017.

وقال المدعي العام جريجور أداموفيتش: "إنها دائما تريد المزيد ولا تكتفي مطلقا، ومن المفترض أن يدفع الآخرون من أجل هذا ". وأضاف أن كارماسين ردت فقط معظم الأموال بعدما كشفت وسائل الإعلام أمر المدفوعات.