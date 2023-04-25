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الكرملين: الظروف الآن ليست في صالح تمديد اتفاقية الحبوب

موسكو - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 25 أبريل 2023 - 1:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أبريل 2023 - 1:48 م

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن روسيا ترى أن الظروف ليست في صالح تمديد اتفاقية الحبوب، مشيرا إلى أن موسكو تواصل مراقبة هذه الاتفاقية.

وقال بيسكوف -للصحفيين اليوم الثلاثاء- "على الرغم من مرور الكثير من الوقت، إلا أنه لم يتم تنفيذ الاتفاقية ولم يتم العمل على بكل بنودها، ولم يتم تنفيذ الشروط التي تخصنا".

وأضاف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية:"حتى الآن الظروف ليست في صالح تمديد هذه الاتفاقية، ونحن نواصل المراقبة".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أكد - في وقت سابق - أن الجزء الروسي من اتفاقية الحبوب لم يتم الوفاء به حتى الآن.

من جانبها، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مركز التنسيق المشترك في اسطنبول يواجه صعوبات حاليا في تسجيل السفن الجديدة وعمليات التفتيش بموجب اتفاقية الحبوب، مرجعةً ذلك لتصرفات ممثلي أوكرانيا والأمم المتحدة.


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