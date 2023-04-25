 كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 14 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 14 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 25 أبريل 2023 - 6:34 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أبريل 2023 - 6:35 ص

ارتدت حالات الإصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أكثر من عشرة آلاف اليوم الثلاثاء مع مضي البلاد في طريقها إلى الحياة الطبيعية قبل الجائحة.

وسجلت البلاد 14 ألفا و817 إصابة بينها 23 إصابة من الخارج، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 31 مليونا و98 ألفا و403 إصابات، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما أضافت البلاد 7 وفيات جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 34 ألفا و434 وفاة.

وبلغ عدد الإصابات الحرجة 149 إصابة، مقارنة بـ 146 إصابة في اليوم السابق، وفقا للوكالة.

وخففت كوريا الجنوبية معظم قيودها على الفيروس في مارس، بما في ذلك الارتداء الإلزامي للأقنعة الواقية في وسائل النقل العام.

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