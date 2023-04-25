 رئيس شركة فولكسفاجن يشيد بالظروف في كندا قبل بناء أكبر مصنع للبطاريات - بوابة الشروق
الثلاثاء 25 أبريل 2023 5:01 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟

النتـائـج تصويت

رئيس شركة فولكسفاجن يشيد بالظروف في كندا قبل بناء أكبر مصنع للبطاريات

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 25 أبريل 2023 - 3:27 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أبريل 2023 - 3:27 ص

برر أوليفر بلوم، رئيس شركة فولكسفاجن قرار شركة السيارات الألمانية ببناء أكبر مصنع للبطاريات حتى الآن في كندا بالظروف الممتازة المعروضة هناك.

وقال بلوم للصحفيين في العاصمة أوتاوا يوم الاثنين: "لقد قدمت الحكومة الكندية عرضا ممتازا. تلعب الإعانات دورا مهما في جعل مثل هذا المشروع مجديا اقتصاديا. لقد وفرت الحكومة الكندية فرصا ممتازة".

وأوضح بلوم أنه بالإضافة إلى ذلك، "تصرفت (كندا) بشكل عملي للغاية. لقد قررنا المشروع في غضون فترة زمنية قصيرة جدا".

وتخطط فولكسفاجن لبناء أكبر مصنع لخلايا البطاريات حتى الآن في سانت توماس بكندا، باستثمار ما يصل إلى 8ر4 مليار يورو (3ر5 مليار دولار). ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2027.

وبجانب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، تم توقيع اتفاق بناء المصنع في أوتاوا يوم الاثنين.

ووصف بلوم المناسبة بأنها "يوم تاريخي".

وهذا هو أكبر استثمار للمجموعة في مصنع لخلايا البطاريات وأيضا أكبر استثمار في الخارج.

وقال بلوم: "يؤكد هذا أهمية سوق أمريكا الشمالية بالنسبة لفولكسفاجن. ومن ناحية أخرى، إنها علامة رائعة للشراكة بين كندا وألمانيا".

ووصف ذلك بأنه وضع مربح للجانبين مع فوائد لكلا البلدين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك