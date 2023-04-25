مقتل عشرات القرويين على أيدي رجال يرتدون الزي العسكري في بوركينا فاسو

قتل رجال يرتدون الزي العسكري عشرات القرويين وسط صراع مستمر مع الميليشيات الإسلامية في بوركينا فاسو، وفقا للمدعي العام في البلاد، بعد عدة أيام من الهجوم.

وقال المدعي العام في بوركينا فاسو لامين كابوري مساء الأحد: "قتل نحو 60 شخصا على يد أشخاص يرتدون الزي الرسمي لقواتنا المسلحة الوطنية" مضيفا أنه بدأ تحقيقا بعد إبلاغه بعمليات القتل التي وقعت في قرية كارما بشمال البلاد يوم الجمعة.

ولم يذكر مزيدا من التفاصيل حول الهوية المحتملة للمهاجمين.

وقتل نحو 150 شخصا، وفقا لتقرير نشرته صحيفة ليبراسيون الفرنسية نقلا عن مصادر محلية.

ونقلت ليبراسيون عن أحد السكان المحليين قوله: "حوالي الساعة 0730 صباحا، أحاط مئات الرجال الذين يرتدون الزي العسكري بالقرية، التي تمتد لأكثر من كيلومترين. وبدأ الأشخاص يهتفون لأنهم اعتبروهم منقذين .. لقد قتلوا ما يقرب من نصف القرية".

وأضاف: "قتل أكثر من 120 شخصا، بمن فيهم كبار السن والأطفال والنساء".

وقال التقرير إن آخرين أبلغوا عن مقتل ما يصل إلى 200 شخص.

ويحاول الجيش اتخاذ إجراءات صارمة ضد العديد من المتشددين الإسلاميين. وقتل إرهابيون ما لا يقل عن 40 شخصا في هجوم على وحدة عسكرية في منطقة بالقرب من مدينة واهيجويا قبل بضعة أسابيع. ومن بين القتلى ستة جنود و34 من أفراد جيش المتطوعين، الذين استأجرهم الجيش لمكافحة الإرهاب، وفقا للتقارير.